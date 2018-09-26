Представники ОБСЄ ознайомились із релігійною ситуацією на Тернопільщині

У місті Кременець відбулася зустріч священиків з представниками Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) реалізує різного роду проекти, спрямовані на розвиток та зміцнення демократичних інститутів в Україні. Служба внутрішнього нагляду ОБСЄ розпочала незалежне оцінювання тематичного портфелю проектів БДІПЛ у галузі свободи релігії чи переконань, повідомляє "Православне Тернопілля".

Оцінювання охоплює заходи, що є досить важливими складовими роботи у сфері свободи релігії чи переконань, у тому числі проекти, реалізовані в Україні.

Для того аби дізнатися думку учасників про ці заходи, Служба внутрішнього нагляду (СВН) здійснила візит до України. Делегацію очолила керівниця відділу оцінювання, заступниця директорки СВН пані Барбара Торґлер разом зі співробітницею з питань оцінювання СВН пані Зозан Кайя Асфауґ та консультанткою пані Міне Їлдірім.

Священик отець Віталій Гурєв (с. Кинахівці) та отець Георгій Прокопчук (с. Вел. Млинівці) мали можливість поспілкуватися з БДІПЛ. Під час зустрічі духовенство обговорили свої думки стосовно діяльності БДІПЛ із групою з оцінювання. Також розглянули питання щодо останніх подій, які сталися в селах, де були захоплені храми. Духовенство висловило подякую за можливість поспілкуватися з представниками Служби внутрішнього нагляду ОБСЄ і мають надію, що такі зустрічі принесуть плідні результати.