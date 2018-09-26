У справі про жорстоке вбивство сторожа церкви УПЦ у Мелітополі з'явилися нові подробиці

Правоохоронці продовжують розслідувати жорсткий злочин, який на початку літа сталося в церкві св. Пантелеймона. Тоді двоє злочинців до смерті побили церковного сторожа. Виявляється, у той день на «справу» збиралися троє чоловіків. Один з них в останній момент одумався і втік з місця події.

Нині цей чоловік проходить свідком у справі, повідомляє місцевий портал ria-m.tv.

На допиті він розповів слідчому, як розгорталися події того вечора. За словами свідка, 18 червня він знаходився біля магазину «Брусниця», розташованого на бульварі 30 років Перемоги, де познайомився з чоловіком. Вони розговорилися, і новий знайомий запропонував йому випити. А потім вони вирушили до батька нового знайомого, який працював у психдиспансері.

На зворотній дорозі вони завели знайомство з ще одним чоловіком і стали думати, де роздобути спиртне. Тоді останній запропонував заробити легких грошей – пограбувати церкву. Всі погодилися з його пропозицією і вирушили на «справу». По дорозі до церкви двоє раніше судимих чоловіків почали бити свідка, мовляв, для того, щоб «відпрацювати удари». Коли ж компанія дісталася до місця, свідок раптом передумав грабувати церкву і втік з місця події.

Він відразу ж став телефонувати на «102», але через сильне алкогольне сп'яніння не зміг виразно пояснити патрульним, де вчиняється злочин. Правоохоронці так і не знайшли місця події. Про подію вони дізналися лише вранці, коли настоятель церкви виявив тіло сторожа. На жаль, до того моменту чоловік помер.

Наступного дня правоохоронці затримали злочинців, двох раніше судимих чоловіків 30 і 36 років. У них були виявлені планшет, велосипед та інструменти, які тепер проходять у справі в якості речових доказів.