На Миколаївщині відновлять храм XVIII століття, який згорів під час пожежі

У селі Велика Горожанна Миколаївського району відновлять церкву XVIII століття, яка згоріла під час пожежі.

Робочу зустріч щодо відновлення церкви у селі Велика Горожанна провели перший заступник голови Миколаївської райдержадміністрації Ярослав Лукомський спільно з головою районної ради Тарасом Зубрицьким, повідомляє ІА ZIK.

За підсумками наради прийнято рішення звернутися до районної ради з проханням виділити кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення храму.

5 серпня у селі Велика Горожанна згоріла церква XVIII століття. Пожежа знищила церковний інвентар та майно на площі 90 кв м, три куполи та дерев`яні перегородки на площі 50 кв м, а також пошкодила внутрішні дерев`яні стіни на площі 125 кв м.

Церква «Введення в Храм Пресвятої Богородиці» була пам’яткою архітектури місцевого значення. Її побудували у 1798 році.