У Львові біля храму УГКЦ помер чоловік

У Львові біля храму Ольги та Єлизавети УГКЦ помер чоловік.

Поблизу площі Кропивницького стало погано 60-річному чоловіку. Перехожі викликали для нього швидку допомогу, проте вона не встигла врятувати львів’янина. Про це на своїй соціальній сторінці повідомив Ігор Зінкевич, депутат Львівської міської ради, пише "Вголос".

«Вул. Степана Бандери – вул. Городоцька (вхід в Костел). Людині стало погано. Швидка допомога прибула, але, на жаль, не змогли врятувати, чоловік помер (60 років)».

Інцидент стався близько 11 години. У відділі комунікації Львівської поліції смерть літнього чоловіка поки що не коментують.