У Києві п'яна жінка за кермом протаранила авто й влетіла в храм

У неділю, 23 вересня, в Києві відбулося лобове ДТП з потерпілими: зіткнулися Dacia Logan і Daewoo Lanos.

Аварія сталася близько 20.00, повідомляє "Інформатор".

Як розповів водій Dacia Олексій, він їхав вулицею Драйзера у бік вулиці Оноре де Бальзака, перед ним рухався ВАЗ 2106. На під'їзді до перехрестя «шістка» різко пішла вправо, а на зустріч Logan вилетів Lanos без світла фар. Від удару Dacia вилетіла на протилежну сторону дороги, а Daewoo поїхав прямо і зупинився в будівлі церкви Іісуса Христа. Від місця удару, до місця зупинки Lanos відстань склало близько 200 метрів.

У результаті зіткнення постраждали два пасажири Dacia. Дівчину і чоловіка госпіталізували у лікарню. За кермом Daewoo перебувала жінка. Вона відмовилася від госпіталізації в лікарню, проте мала зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння і в ході діалогу сказала, що трохи випила.

Для оформлення ДТП прибула слідчо-оперативна група. На місці також працювали патрульні та медики. Подробиці події з'ясовуються. Обидва учасники ДТП пройдуть медичний огляд для визначення наявності алкоголю в крові.