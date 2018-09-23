Одесити обурені будівництвом каплиці УПЦ КП на території школи

Православну каплицю намагався побудувати на території одеської школи №275 «Надія», що на Архітекторській вулиці, директор цього навчального закладу Теодор Оробець, який також є секретарем єпархії УПЦ Київського патріархату.

Батьки «Надії» розповіли «Думській», що каплицю педагог у рясі заклав ще у травні. Будівництво повинні були вести на гроші якогось спонсора. Одесити обурені настільки грубим порушенням конституційної норми про відокремлення церкви від держави і школи і звернулися в муніципальний департамент освіти і науки, ДАБК і прокуратуру.

Після втручання чиновників підготовка до будівництва на деякий час припинилася, але в середині липня на території навчально-виховного комплексу несподівано виріс восьмигранний фундамент, а потім і двоповерхова дерев'яна будівля характерної форми. У школу знову викликали інспекторів ДАБК, які констатували, що будівництво ведеться без дозвільної документації, без проекту. Зрештою будівництво зупинили.

Сам Оробець заявив, що будує не каплицю, а "альтанку, тільки двоповерхову".

«Там була раніше дитяча альтанка і буде нормальна дитяча альтанка, а заяви про каплиці — це маячня скривдженої матері учня», — заявив «Думській» Теодор Оробець.

Видання повідомляє, що на даний момент будівлю переробляють — знімають другий поверх і прибирають стіни.

«На цьому місці буде альтанка. Нормальна, відкрита і така, що відповідає нормам. Проект директор спочатку узгодить з батьками, ДАБК та пожежними», — прокоментувала ситуацію директор департаменту освіти Олена Буйневич.