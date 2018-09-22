Івано-Франківська облрада рекомендувала школам починати тиждень з гімну та молитви

Вчора, 21 вересня в Івано-Франківську розпочалась 23-тя сесія обласної ради. У порядку денному понад 60 питань.

Серед іншого, депутати розглянули питання «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді», інформує кореспондент "Бліц-Інфо".

Як зазначив депутат-свободівець Василь Сенатович, облрада рекомендує керівникам закладів освіти щотижня перед початком занять розпочинати день з виконання Гімну та хвилини мовчання на вшановування пам’яті загиблих за незалежність та цілісність України. За словами депутата, схоже рішення вже приймали в інших областях.

Колега Сенатовича по фракції Оксана Тебешевська таку пропозицію підтримала, втім запропонувала змінити назву проекту рішення на "Про виконання державного Гімну України перед початком занять в навчальних закладах області".

Водночас Василь Попович запропонував доповнити проект рішення пунктом про обов'язковий урок "Християнської етики в школах."

"МОН на чолі з Гриневич пропонує відмінити Християнську етику в школах. Мовляв, рівняємось на Європу. Але ми бачимо, що зараз відбувається в Європі. Вони втрачають національну ідентичність через такі реформи", - вважає Попович.

Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич зазначив, що зауваження швидше стосується освіти, тож ліпше винести таку пропозицію окремим проектом рішення на сесію. Попович з такою пропозицією погодився, втім запропонував додати до цього рішення пункт про спільне виконання молитви перед початком занять.

Зрештою депутати підтримали і пропозицію Тебешевської, і Поповича щодо спільної молитви.