Глава УПЦ КП розповів, як розподілятиметься майно українських церков після Томосу

За словами патріарха Філарета (Денисенка), питання, кому належатиме майно українських церков, залежить від релігійних громад та від держави.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Майно належить громадам, як власність релігійних громад, і майно належить державі, яка дає в користування церкви ті чи інші храми, монастирі, лаври", - пояснює патріарх в інтерв'ю журналістці Української служби Голоса Америки. За його словами, якщо громада переходить в новоутворену об'єднану українську церкву – вона переходить зі своїм майном.

"Якщо вона не переходить в українську церкву, вона залишається зі своїм майном в російській церкві. Тому що це майно – власність громади", - розповідає патріарх Філарет про ті церкви УПЦ, які воліють залишитись в УПЦ, а не переходити в єдину помісну церкву.

"Що стосується державного майна – архітектурних пам'яток, тощо – це майно належатиме тому, кому його передаватиме держава. Якщо передаватиме Російській православній церкві в користування – нею користуватимуться парафії Російської православної церкви. Якщо українській об'єднаній церкві, цим майном користуватиметься об'єднана українська церква", - додає патріарх Філарет. Як приклад патріарх наводить Печерську Лавру, Почаївську Лавру та численні храми і пам'ятки архітектури, які належать державі.

Також, відповідаючи на питання про українські церкви за кордоном, патріарх Філарет пояснив, що кожна парафія буде приймати власне рішення: "За кордоном – в Америці, Канаді, в Європі є парафії, які належать Константинопольському патріархату. Вони у його складі і залишаться. А ті, які захочуть бути з українською церквою, – ми їх не будемо відкидати".