Супрун розповіла, як представники Церков допомагають хворим

В Україні поширений міф, ніби то церква та релігійні організації займаються лише освяченням приміщень та обладнання в медицині.

Про це інформує виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook, повідомляє 24 канал.

За її словами, Церква та релігійні представники надають величезну психологічну допомогу людям, які борються з хворобою, та їхнім сім’ям. Вони також допомагають психологічно медичним працівникам.

Також релігійні представники співпрацюють з медичними закладами, проводять благодійні акції та збір коштів на нове обладнання, ліки, оплату медичних послуг.

Супрун зазначила, що церква розуміє потребу пацієнта та лікаря та допомагає комунікувати їх решті суспільства.

Міністерство охорони здоров’я звернулися за підтримкою до релігійних організацій. Вперше після тривалої перерви розпочала роботу Громадська рада при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.

Основні пріоритети співпраці – підсилення профілактики громадян, просвітництво, психологічне здоров’я.