На Волині священики УПЦ відспівали загиблого в АТО військовослужбовця

Волиняни 18 вересня прощались із загиблим воїном, який 4 роки вважався зниклим безвісти.

Відспівування та чин похорону над Юрієм Лавренчуком звершив настоятель громади у рідному селі загиблого протоієрей Петро Бугайчук, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

Перед похованням з воїном попрощались у його рідному селі Старосілля.

Після цього процесія з тілом воїна вирушила в обласний центр. На Театральному майдані Луцька відбулась громадянська панахида, у якій взяли участь клірики Луцького міського благочиння Волинської єпархії УПЦ. Поховали загиблого поруч із воїнами-побратимами на Алеї Героїв на кладовищі у Гаразджі.

Починаючи з серпня 2014 року, воїн вважався зниклим безвісти, його доля була невідомою. Однак нещодавно родичів Юрія сповістили про те, що його останки ідентифіковані: у листопаді 2015 року тіло бійця було поховано на Донеччині.

Дружина Юрія звернулася до виконкому Луцької міської ради, щоб гідно поховати воїна на кладовищі у селі Гаразджа Луцького району.