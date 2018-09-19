У релігійних родинах діти щасливіші, ніж інші - дослідження

Діти, батьки яких виховували їх в атмосфері релігійності, в зрілому віці виявляються більш щасливими, ніж їх однолітки з нерелігійних сімей.

До такого висновку прийшла група американських учених з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я імені Т. Х. Чана, стаття яких опублікована в American Journal of Epidemiology, повідомляє Islam-today.

Як виявилося, релігійні практики звершують значний вплив на соціальні та психологічні аспекти життя людини. Щоб визначити, як саме релігійність впливає на якість життя, у 1999 році експерти опитали 16882 дітей, середній вік яких становив 14 років.

Діти розповіли про свою расову приналежність, освіту, доходи сім'ї, здоров'я матері, віросповідання та ступеня релігійності в сім'ї та оточенні, а також про те, як часто вони відвідують релігійні служби та моляться.

Потім з учасниками опитування зв'язалися у 2007, 2010 і 2013 роках і попросили надати інформацію про здоров'я, як фізичне, так і психічне.

Респонденти, зокрема, розповіли про те, як часто їм доводиться зіштовхуватися з депресією і тривожними розладами, про наявність венеричних захворювань, куріння, вживання алкоголю та наркотиків, а також про ступінь задоволеності своїм життям, самооцінку і т. п.

У результаті з'ясувалося, що люди, які виросли в релігійних сім'ях, в середньому на 18% щасливіші, ніж вихідці з нерелігійних сімей. Крім того, ті, кого виховували в атмосфері релігійності, рідше курили, вживали наркотики і мали захворювання, що передаються статевим шляхом.