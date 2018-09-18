На Тернопільщині з храму викрали пожертви та Євангеліє

На Тернопільщині, в селі Малий Кунець Збаразького району, невідомий проник до церкви та обікрав її.

Про злочин у Збаразьке відділення поліції повідомив священик, повідомляється на сайті Національної поліції.

Священик заявив, що в ніч з 14 на 15 вересня в приміщення церкви Казанської ікони Божої Матері.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За словами начальника Збаразького відділення поліції Віталія Присяжнюка, зловмисник проник до приміщення, розбивши вікно. За попередніми даними, він викрав гроші зі скриньки пожертв, а також Євангеліє та церковний реманент. Він намагався й відкрити сейф, проте це йому не вдалося.

На момент крадіжки, каже Віталій Присяжнюк, церква не була обладнана сигналізацією та камерами відеоспостереження, а прилегла територія в нічну пору доби не освітлюється.

З місця злочину вилучили речові докази. Встановили правоохоронці і особу підозрюваного. Його затримали оперативники на території Рівненської області.

Зловмисник намагався збути товар на ринку у місті Дубно. Його на момент торгів помітив ветеран органів внутрішніх справ.