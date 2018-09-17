У Львові починає роботу Школа релігійного фрілансу

Завтра, 18 вересня, у малій сесійній залі Львівської міської ради відбудеться перша лекція «Журналістика: специфіка професії та її інформаційні потоки».

Проект є некомерційним, а виключно волонтерським, повідомляє прес-служба ЛМР.

Слухачі Школи матимуть змогу опублікувати власні матеріали на сайті «Духовна велич Львова» та співпрацювати з ресурсом як автор. Навчання відбуватиметься з вересня до грудня. Впродовж цього часу учасники Школи не лише слухатимуть лекції журналістів ресурсу, але матимуть цікаві зустрічі, дискусії, практичні журналістські майстерні.

«Мета нашого проекту — знайти для свого ресурсу цікавих та нестандартних авторів, які б також жили релігійною проблематикою нашого міста і мали відвагу сказати своє слово громаді Львова», — зазначила лектор Школи релігійного фрілансу, доцент факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Юліана Лавриш.

Детальніше про те, як можна долучитися до Школи, тут.