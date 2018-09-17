У Львові понад 400 дітей було евакуйовано на територію церкви через запах газу в школі

У Львові понад 400 дітей було евакуйовано на територію церкви.

За інформацією прес-служби Львівської міської ради, сьогодні евакуювали дітей зі школи № 77 з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності, яка розташована на вулиці Івана Виговського, 7-А.

За висновком газової служби, яка виїхала на місце події, на території гаражів, що межують зі школою, невідомі особи, ймовірно, злили конденсат із газового балона. На місці працювали рятувальники для ліквідації наслідків.

«Сьогодні, о 09.00 год. різкий запах газу поширився на території школи та у приміщенні фойє. 437 дітей, які були присутні у школи, було евакуйовано на територію церкви. За викликом відповідального ЦС у школі на території працювали аварійна служба газу, ДСНС та поліція.

Працівниками аварійної служби газу виявлено місце розливу скрапленого газу з балона на території гаражів, що знаходяться поруч.

ДСНС локалізували та знешкодили джерело запаху. На даний час запах розсіюється, приміщення школи провітрюють та дезінфікують.

Життю дітей та персоналу школи нічого не загрожує", — зазначає керівництво школи.