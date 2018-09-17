В Умані хасиди підпалили хрест

В Умані відбулося зіткнення між релігійними євреями та місцевими громадянами.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", коли євреї-хасиди вирушили на берег річки Кам'янка для звершення традиційного для свята Рош а-Шана обряду «Ташліх», один із них підпалив дерев'яний хрест. Перед цим сталася бійка між ультраортодоксами та жителями міста.

Правопорушення було зафіксовано камерою відеоспостереження, знятий інцидент відразу ж набув поширення в соціальних мережах, викликавши бурю антисемітських коментарів.

Голова єврейської громади Умані засудив інцидент: "Це злочинний акт, несумісний з іудаїзмом і є оскверненням імені Всевишнього".

Ізраїльський посол в Україні Еліав Білоцерківський також піддав пригоді жорсткій критиці й офіційно перепрос від імені хасидів. Ізраїльська й українська поліція веде розслідування з метою встановлення особи палія.