У Києві невідомі в балаклавах атакували недобудований баптистський храм

Сьогодні, 14 вересня, у другій половині дня стався черговий напад невідомих у масках на обличчях на недобудований баптистський храм "Миру, любові і єдності" в Печерському районі столиці.

Як дізналася "Страна" з власних джерел у Нацполіції, пастор Володимир Кунець сам зателефонував у поліцію і попросив захисту, бо на територію будмайданчика, розташованого по вулиці Мічуріна, увірвалися невідомі молодики у балаклавах і почали будувати барикади, облаштовуючи якусь подобу імпровізованих оборонних споруд.

Поліція вислала туди кілька нарядів для охорони громадського порядку. Поки що до бійки не дійшло, однак старий конфлікт знову розгорається з новою силою.

"Страна" раніше писала, що предметом спору представників протестантських громад виступає недобудована культова споруда у Києві, яку відмінно видно проїжджаючим по бульвару Дружби народів.

Храм "Миру, любові і єдності", що розташувався біля оглядового майданчика постаменту "Батьківщина-мати", посварив багаторічних сподвижників-баптистів, що "мають впливове лобі у владі", пише видання.