Випускники духовних шкіл можуть отримати державне визнання дипломів

Уряд продовжив термін, в який отримані дипломи про вищу духовну освіту можуть бути розглянуті і визнані до 1 вересня.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ з посиланням на Навчальний комітет при Священному Синоді Української Православної Церкви.

Крім того, Навчальний комітет інформує, що протягом 2017-2018 рр.. до постанови Кабінету Міністрів України «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» від 19 серпня 2015 № 652 та наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання» від 08.04.2016 № 381, які визначають порядок державного визнання відповідних документів, було внесено низку змін.

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