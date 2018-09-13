Леонід Кучма отримав найвищу нагороду УПЦ КП

Екс-президент України Леонід Кучма отримав найвищу нагороду Української Православної Церкви Київського Патріархату - орден святого апостола Андрія Первозванного ІІ ступеня.

Про це повідомляє LВ.ua.

"За заслуги з відродження духовності в Україні, утвердження помісної Української Православної Церкви та з нагоди 80-річчя з дня народження", - йдеться у відповідному указі, який цитує прес-служба президентського фонду Леоніда Кучми.

"На Вашу долю випав нелегкий тернистий шлях розбудови незалежної України. Ваші мудрість, професіоналізм, далекоглядність допомогли зробити багато для зміцнення її суверенітету і незалежності, збереження суспільного миру, міжконфесійної злагоди. Ви проголосили і затвердили європейський напрямок розвитку України як стратегічну мету, досягнення якої убезпечить наш народ від повторення трагічних сторінок минулого. Переконаний - попри об'єктивні труднощі та проблеми, з якими стикалися і Ви, і Україна, Ви гідно виконали свою місію", - йдеться у вітальному листі Глави УПЦ КП Філарета, який з побажаннями Божого благословення вручив цю нагороду.

Під час розмови Леонід Кучма і патріарх Філарет обговорили перебіг надання Томосу про автокефалію Українській Православній Церкві.