На Полтавщині поховали 20-річного військовослужбовця Владислава Карпуна

На Полтавщині в Котелевському районі у селі Велика Рублівка провели в останню путь загиблого воїна Владислава Карпуна.

У вівторок, 11 вересня, протоієрей Михайло Волощук у Всіхсвятському храмі с. Велика Рублівка очолив чин відспівування воїна, який загинув від поранення, отриманого на Сході України. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

20-річний Владислав з Котелевщини в серпні 2016 року пішов добровольцем на військову службу. Солдат пройшов підготовку в 169-му навчальному центрі, служив у 58-й окремій механізованій бригаді.

7 вересня Владислав Карпун у зоні Операції об’єднаних сил під час виконання бойового завдання отримав поранення, а 8 вересня близько першої години ночі помер у військовій лікарні.