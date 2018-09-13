Хрещатик перекриють на три дні через свято подяки

Під час свята подяки з вечора 21 до ранку 24 вересня на Хрещатику частково заборонять рух транспорту.

Як повідомляє прес-служба КМДА, під час підготовки та проведення заходу, з 21.00 21 вересня до 06.00 24 вересня передбачено заборонену руху всіх видів транспорту вулицею Хрещатик (від перетину з вул. Богдана Хмельницького до перетину з Алеєю Героїв Небесної Сотні).

Також із 06.00 до 24.00 23 вересня діятиме обмеження руху транспорту двома крайніми правими смугами руху вулиці Хрещатик на ділянці від Бессарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького в напрямку руху до Європейської площі для зупинки транспортних засобів із метою заїзду учасників заходу з обмеженою мобільністю.

Окрім того, на час проведення заходу змінять роботу маршрути наземного пасажирського транспорту, які курсують вказаними ділянками.