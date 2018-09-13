У Сумах завдяки відео із камер спостереження у церкві встановили особи крадіїв

У Сумах завдяки відео із камер спостереження у церкві правоохоронці встановили осіб та місцезнаходження подружжя, яке поліція підозрює в крадіжці пожертв із храму.

Подія сталася у Свято-Георгієвському храмі, повідомляє tv.sumy.ua.

На відео із камер спостереження, розташованих у храмі, видно як чоловік та жінка беруть гроші із скриньок для пожертв.

“У храмі постійно відбувались крадіжки, приходять люди – ми не можемо хто це робить, то одна річ зникне, то кошти зникнуть, то коробочки для пожертв, замки зламані. Остання крадіжка пару місяців тому, коли уже у вівтар зайшли і прямо з вівтаря вкрали, спонукала нас поставити систему відеоспостереження. Я випадково побачив, буквально, коли я в келії сидів, якось так раптово глянув на монітор, бачу – людина ламає скриньку. Я вибіг зупинити цю людину, він вибіг з храму, втік. Написали заяву в поліцію“, – розповів настоятель Свято-Георгіївського храму отець Олексій Згонник.

“Це подружжя, чоловік неодноразово осуджений був за злочини пов’язані з наркотиками і за крадіжки. Йому 40 років. Жінка, їй 32 роки, вона теж неодноразово потрапляла у поле зору поліції за різного роду правопорушення у тому числі пов’язані з наркотиками. Особи їх встановлені, місцезнаходження їх встановлено. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.185 Кримінального кодексу України – крадіжка вчинена групою осіб або повторно за попередньою змовою групою осіб“, – повідомив Володимир Кузьменко співробітник сектору комунікації ГУНП Сумщини.