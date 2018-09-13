Влада Дніпра повернула кримським татарам будівлю історичної соборної мечеті, у якій перебувала спортивна школа

Мер Дніпра Борис Філатов і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв 11 вересня підписали договір про остаточну передачу Соборної мечеті мусульманській громаді.

Замість старої будівлі юним спортсменам побудують нове приміщення для занять. Про це повідомляє дніпровський портал "Наше Місто".

«Сьогодні ми підписуємо важливий документ про передачу Соборної мечеті мусульманській громаді і отримуємо в розпорядження міста нову спортивну школу. Ставимо жирну крапку у відновленні історичної справедливості», - заявив мер Дніпра Борис Філатов.

За словами Мустафи Джемілєва, мечеть збудували за кошти прихожан, і вирішення ситуації мирним способом тільки доводить благі наміри двох сторін.

«Я, в першу чергу, вітаю мусульманську громаду і кримських татар. Чим більше молільних закладів - тим вище моральність суспільства. Я вдячний всім: меру Дніпра, єврейській та мусульманській громаді за можливість повернути мечеть», - наголосив Джемілєв.

Після підписання документа мер Дніпра Філатов відзначив, що вирішення питання мирним шляхом - головне досягнення переговорів.