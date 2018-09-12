На Тернопільщині балки 250-річної церкви використали щоб розпалити багаття для шашлика

На Тернопільщині любителі шашликів пустили на дрова 250-річну церкву.

Інцидент стався у селі Залужжя, що на Тернопільщині, повідомляє press-centr.com.

Невідомі відпочивальники вирішили посмажити шашлик, використовуючи замість хмизу та сухого гілля, дубові балки старовинної 250-літньої Свято-Михайлівської церкви.

Про святотатство на Чернечій горі розповіли місцеві жителі, які побачили, що залишили після себе відпочивальники, коли наступного дня гнали корів з пасовиська. Селяни були вражені і спантеличені побаченим.

Настоятель церкви у селі Залужжя отець Михайло Найко, каже на такий крок хтось пішов усвідомлюючи про наслідки.

"Як можна було не побачити, що рівненько поскладані та накриті від дощу під навісом, пронумеровані, вирізьблені старовинні дубові балки були зовсім не схожі на звичайні дрова для розпалу. Щоб витягнути їх із стелажу, потрібно було мати неабияку силу та діяти групою осіб, оскільки балки масивні, шестиметрові, з гранями 14 см та 30 см. Вочевидь, ці бузувіри усвідомлювали, що роблять. І таке святотатство вчинили не приїжджі сепаратисти, а свої, місцеві манкурти-яничари, і від усвідомлення цього факту ще болючіше", – наголошує священик.

Також, як розповідає настоятель храму на Чернечій горі та на Підзамочку має розміститися музей під відкритим небом, а дерев’яна церква мала б стати унікальних експонатом.