У Ковелі невідомі вкрали з храму УПЦ КП 23,6 тисяч гривень

У Ковелі невідомі вкрали з храму святого апостола Петра та Павла УПЦ Київського патріархату 23 тисячі 636 гривень. Про це повідомляє "Район Ковель". Під час огляду місця події правоохоронці виявили відбитки пальців на паперовому конверті, де зберігалися гроші. Поліцією відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Також призначено судову дактилоскопічну експертизу.

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