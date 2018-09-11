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У Ковелі невідомі вкрали з храму УПЦ КП 23,6 тисяч гривень

14:55, 11 вересня 2018
Суспільство
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У Ковелі невідомі пограбували храм УПЦ КП / kowel.rayon.in.ua

Про це повідомляє "Район Ковель".

Під час огляду місця події правоохоронці виявили відбитки пальців на паперовому конверті, де зберігалися гроші.

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Також призначено судову дактилоскопічну експертизу.

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