Софія Київська отримала дозвіл на створення факсимільних копій Реймського Євангелія

Дозвіл на створення факсимільних копій Реймського Євангелія отримали у національному заповіднику "Софія Київська".

Про це повідомляє "5 канал".

За деякими даними, частина цього Євангелія була створена у Києві і її привезла із собою до Франції дочка князя Ярослава Мудрого Анна. Нині рукопис зберігається у французькому Реймсі. Там вже надали письмовий дозвіл на відтворення копій в Україні та скани оригінального видання. Нині триває збір коштів на створення факсимільних копій Реймського Євангелія, утім скільки саме це може коштувати, у Софії Київській ще не порахували.

Неля Куковальська, гендиректор Національного заповідника "Софія Київська", розповіла: "Ми отримали цей документ. Він складений французькою і українською мовами. Тут усі юридичні підстави для того, щоб ми мали можливість – заповідник "Софія Київська", Реймська муніципальна бібліотека і видавництво "Горобець" – випустили тисячу екземплярів цього видання. Усі підписи оригінальні. Ці всі документи надійшли дипломатичною поштою. Вони у нас сьогодні є і ми маємо повне право для того, щоби почати цей проект".

"Саме це Євангеліє, я сподіваюсь, має не тільки для нас наукову цінність, але і величезну культурну, ідентичну. І воно дозволяє нам відповісти на питання: хто ми є і куди рухаємось", – зауважив В'ячеслав Корнієнко, заступник гендиректора Національного заповідника "Софія Київська".