Острозькій академії подарували три ікони XVIII століття

Острозькій академії подарували старовинні ікони.

Це "Богородиця", "Христос Пантократор" та "Святий Миколай", які датуються кінцем XVIII століття, повідомляє "Соцпортал" з посиланням на прес-службу НУ "Острозька академія".

Історики-краєзавці припускають, що ці ікони були з намісного ряду іконостасу. Їх подарував навчальному закладу у честь Інавгурації-2018 – посвяти першокурсників у спудеї Національного університету "Острозька академія" Микола Жулинський.

"Найважче під час реставрації було знімати шар з оліфи, через який зображення майже не проглядалося. Доводилося експериментувати з різними хімічними речовинами, за допомогою яких потрібно було зняти цей шар, не пошкодивши при цьому сам живопис", – розповів Микола Бендюк.

Ікони у 90-х роках знайшов товариш Миколи Жулинського в одному з храмів України. А два роки тому він звернувся за допомогою до художника-реставратора з Острога Миколи Бендюка, який і зайнявся відновленням ікон. Тепер ікони прикрашатимуть студентсько-викладацький храм преподобного Федора Острозького в університеті.