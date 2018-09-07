На Рівненщині археологи проводять розкопки на місці, де колись був монастир

У Дубні в урочищі Дубовець вже більше двох тижнів працюють археологи із помічниками-волонтерами.

Як повідомляє «Дзеркало плюс», розкопки проводяться на місці колишнього Підборецького Свято-Вознесенького жіночого монастиря.

"Наукове дослідження урочища встановить історію існування Підборецького монастиря. З часом на місці монастиря утворять якийсь пам’ятний осередок. Адже часто у нас нехтують історичними місцями. На жаль, Чесно-Хресний монастир вже десятиліттями перетворений на міське сміттєзвалище. Якщо нічого не зробити, то урочище матиме таку саму сумну перспективу", - розповів археолог Юрій Пшеничний.