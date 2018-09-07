У Кривому Розі поліцейські затримали 18-річного хлопця, який обікрав храм

Поліцейські Кривого Рогу затримали хлопця, який у середині липня обікрав один із храмів.

За даними прес-служби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області,18-річний місцевий житель заліз у церкву через вікно та вкрав звідти гроші, а також біле й жовте золото, які жертвували парафіяни, повідомляє «Misto News».

"5 вересня поліцейські встановили особу підозрюваного - ним виявився безробітний місцевий житель 2000 року народження. У хлопця вилучили деякі викрадені вироби з дорогоцінних металів і повернули до храму", - йдеться в повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Тепер молодому чоловіку «світить» до 6 років за ґратами.