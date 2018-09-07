На Черкащині вночі в храмі сталася пожежа (відео)

Рятувальники загасили пожежу в приміщенні, яке використовувалося для проведення релігійних відправлень як храм Архистратига Божого Михаїла.

Подія трапилася вночі, 7 вересня, у селі Хацьки, що на Черкащині, повідомляє zmi.ck.ua з посиланням на прес-службу Управління ДСНС України в Черкаській області.

Про пожежу рятувальників сповістили місцеві жителі. ДСНІСівці, які прибули на місце події, за 40 хвилин ліквідували загорання. Однак вогонь встиг знищити ікони, книги та інше церковне приладдя, що знаходилося всередині храму.

Причини пожежі наразі встановлюються спеціалістами.