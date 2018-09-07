В Умані паломники-хасиди зізналися в любові до Трампа

Паломники-хасиди, які прибули до Умані на святкування єврейського нового року, встановили на одній із вулиць міста банер з написом «Умань любить Трампа».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

«Банер «Умань любить Трампа» встановили паломники в Умані. У ці дні десятки тисяч євреїв стікаються на могилу рабина Нахмана, щоб відсвяткувати єврейський новий рік - Рош-Ашана», - повідомив він.

Експерти вважають, що такий вчинок може бути обумовлений рішенням президента США про перенесення американського посольства в спірне арабо-єврейське місто Єрусалим, що, по суті, означає визнання його ізраїльським.