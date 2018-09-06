У Києві міжнародна християнська організація проведе «ЖИВИ FEST»

У центрі Києва 9 вересня відбудеться щорічний соціально-мистецький фестиваль «ЖИВИ FEST», організатором якого виступає однойменна міжнародна християнська організація.

Цього року в рамках заходу офіційні представники Книги рекордів України зафіксують встановлення національного рекорду – наймасовіше фітнес-тренування, повідомляє inVictory з посиланням на сайт організаторів.

Найбільший одночасний майстер-клас відбудеться за участю спортсменів, чемпіонів світу та України, людей з інвалідністю, сімей воїнів АТО і всіх бажаючих.

На території фестивалю будуть працювати арт-простір «Сенс життя», фотовиставка, фотозона і дитячі локації. У програмі заходу майстер-класи, танцювальний флешмоб «Живи, танцюючи» і вечірнє шоу «Святкуємо життя!».

У фестивалі візьмуть участь: паралімпієць, володар титулу «Залізна людина», світовий рекордсмен з плавання Олег Іваненко; український футболіст, світовий рекордсмен з жонглювання м'ячем і рекордсмен Книги рекордів Гіннеса Микола Куценко; чемпіон України і Європи з вільної боротьби Дмитро Рочняк; переможець Кубка України з бодібілдингу в категорії «Атлетик» 2018 року Богдан Соломка; чемпіон світу з пауерліфтингу (WPO) Олександр Кутчер; майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, абсолютна чемпіонка в номінації «Фітнес-бікіні» за версією NABBA Діана Кутанина; Міс Україна-2007 Ліка Роман.

Захід проходить за підтримки Міністерства культури України, Київської міської державної адміністрації, а також благодійних та громадських організацій.