В Ірпені злодія затримали під час пограбування в храмі

В Ірпені поліцейські охорони затримали крадія на місці злочину – в церкві.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Щойно закрився храм, чоловік заховався там, щоб викрасти пожертви. Спрацювала сигналізація і вже за декілька хвилин на місце події прибув наряд реагування поліції охорони.

Зловмисником виявився 58-річний житель міста Миколаїв. Його доставили до Ірпінського відділу поліції для подальшого з’ясування обставин.

Настоятель храму письмово висловив подяку правоохоронцям за відмінну службу та професійне виконання службових обов’язків.