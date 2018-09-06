В Ірпені злодія затримали під час пограбування в храмі
09:32, 06 вересня 2018Суспільство
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Поліція / УНІАН, ілюстративне фото
В Ірпені поліцейські охорони затримали крадія на місці злочину – в церкві.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.
Щойно закрився храм, чоловік заховався там, щоб викрасти пожертви. Спрацювала сигналізація і вже за декілька хвилин на місце події прибув наряд реагування поліції охорони.
Зловмисником виявився 58-річний житель міста Миколаїв. Його доставили до Ірпінського відділу поліції для подальшого з’ясування обставин.
Настоятель храму письмово висловив подяку правоохоронцям за відмінну службу та професійне виконання службових обов’язків.
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