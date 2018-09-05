УАПЦ попросила Порошенко, Гройсмана та Парубія посприяти в отриманні земельної ділянки у Чернівцях

Єпископат Чернівецько-Хотинської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви просить президента Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та голову Верховної Ради Андрія Парубія сприяти в отриманні земельної ділянки площею 14 соток на вулиці Ризькій у Чернівцях.

Про це представники Єпископату повідомили на прес-конференції в Українському народному домі в Чернівцях, повідомляє "Молодий буковинець".

За словами архієпископа Германа, розмови про необхідність виділення церкві землі почалися ще в 2011 році.

"З моменту створення Чернівецько-Хотинської єпархії нам дуже складно виживати тут, на теренах Буковини, а особливо у місті Чернівці. Кожна спільнота має свій центр, кафедральний храм, єпархіальне управління, офіс де міг би бути правлячий єпископ. Але ми змушені проводити прес-конференцію в орендованому приміщенні, тому що, на жаль, у нас свого приміщення немає", - повідомив він.

Архієпископ додав, що тоді громада отримала усне запевнення від тодішнього в.о. міського голови Чернівців Віталія Михайлішина щодо сприяння у вирішенні цієї проблеми.

"Під усні гарантії тодішнього Михайлішина, нами було придбано приміщення на вулиці Ризькій, 2. Нерухомість на той час була досить дорогою, та й усні гарантії не завжди виконуються, навіть такими людьми. Нарешті, у 2015 році рішенням 65 сесії міськради, нам було виділено у постійне користування земельну ділянку площею 14 соток для складання певної документації та з метою будівництва єпархіального центру, який складається з храму Святих Жон-Мироносиць та приміщення єпархіального управління. Коли проектанти почали розробляти усю документацію, депутати міської ради почали блокувати виділення землі. Через суди ми знову виграли цю справу", - повідомив священик.

За його словами, цього року Чернівецька міськрада, всупереч судовому рішенню передала земельну ділянку "нашвидкуруч створеній громадській організації "Захист та реабілітація інвалідів "Мед.Ін", засновниками якої є родичі відомого у Чернівцях бізнесмена".