У Вірменському соборі Львова реставрують фрески за кошти Міністерства культури Польщі

У Львові завершується 11 етап реставраційних робіт у Вірменському соборі.

Як повідомила у коментарі Tvoemisto.tv начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, роботи тут почали ще у 2007 році.

«Роботи виконуються поступово. Цього року реставрували фрески Яна Генріка Розена у вівтарній частині та центральній наві. Фінансує це Міністерство культури Польщі. На об’єкті працюють спільно українські та польські реставратори. З нашої сторони це Інна Сорохтей та Руслана Герман. Керує реставрацією Павел Баранецький з Варшавського університету», – розповіла Лілія Онищенко.

За її словами, у жовтні відбудеться спільна зустріч з польськими колегами, де буде визначено наступний етап та обсяг робіт.

«В основному по фресках все завершено, але ми плануємо зробити цього року ще підлогу до церкви від вулиці Краківської. У наступні роки можливо проведемо реставрацію дерев’яної стелі», – зазначила начальниця управління охорони історичного середовища.

Вірменський катедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці – єдиний храм Вірменської апостольської церкви в Західній Україні. Храм збудовано у другій половині XIV століття (1363—1370 роки) майстром Доре, і була громадським і релігійним центром вірмен у Львові.