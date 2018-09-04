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Онучку генпрокурора Юрія Луценка охрестили у Видубицькому монастирі УПЦ КП

22:09, 04 вересня 2018
Суспільство
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Онучку генпрокурора Юрія Луценка охрестили у Видубицькому монастирі / facebook.com / Ірина Луценко

Дівчинку хрестили  у Видубицькому монастирі УПЦ КП Києва, службу проводив митрополит Рівненський та Острозький Іларіон, який у дуже хороших стосунках з Юрієм Луценко, повідомляє 4 вересня «Рівне вечірнє».

/ facebook.com / Ірина Луценко

"Дівчинка на диво не плакала, розглядала все навколо широко відкритими оченятами. Тепер вона під захистом Божим. Сподіваюсь, коли онука ходитиме в церкву своїми ніжками, в нас вже буде Українська автокефальна церква", - написала бабуся дівчинки, нардепка Ірина Луценко, поділившись фотографіями з хрестин на своїй сторінці у Facebook.

/ facebook.com / Ірина Луценко

Родина Луценків – родом із Рівненщини. Юрій Луценко – один із меценатів Покровського собору у Рівному, зокрема торік він дав кошти на оздоблення собору, повідомляє видання.

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