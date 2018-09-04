Онучку генпрокурора Юрія Луценка охрестили у Видубицькому монастирі УПЦ КП

Минулого тижня син генпрокурора Юрія Луценка, Олександр Луценко, охрестив свою доньку Олександру.

Дівчинку хрестили у Видубицькому монастирі УПЦ КП Києва, службу проводив митрополит Рівненський та Острозький Іларіон, який у дуже хороших стосунках з Юрієм Луценко, повідомляє 4 вересня «Рівне вечірнє».

"Дівчинка на диво не плакала, розглядала все навколо широко відкритими оченятами. Тепер вона під захистом Божим. Сподіваюсь, коли онука ходитиме в церкву своїми ніжками, в нас вже буде Українська автокефальна церква", - написала бабуся дівчинки, нардепка Ірина Луценко, поділившись фотографіями з хрестин на своїй сторінці у Facebook.

Родина Луценків – родом із Рівненщини. Юрій Луценко – один із меценатів Покровського собору у Рівному, зокрема торік він дав кошти на оздоблення собору, повідомляє видання.