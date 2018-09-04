У Львові сходи до церкви Марії Сніжної УГКЦ відремонтують за 900 тисяч гривень

У львівській церкві Матері Божої Неустанної Помочі або більш відомої, як Марії Сніжної, що на площі Князя Ярослава Осмомисла розпочали ремонт сходів.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, замовником робіт виступило управління охорони історичного середовища Львівської міськради. На ремонт витратять 900 тисяч гривень.

Крім ремонту сходів, які ведуть до храму, у 2019 році планується також і реставрація самої церкви Марії Сніжної УГКЦ.

Ремонтуватимуть сходи приватна компанія ТЗоВ «Еталон Ком». На ремонт у міському бюджеті передбачено лише 200 тисяч гривень. Відтак, міські чиновники не знають, коли точно завершать ремонтні роботи.