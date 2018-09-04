этот материал доступен на русском

У музеї Пирогово відбудовують найстарішу дерев'яну церкву Менщини

12:21, 04 вересня 2018
Суспільство
1611 0
Миколаївський храм / val.ua

Миколаївський храм, що був перевезений два роки тому з села Городище Менського району і вважався найстарішим дерев'яним храмом Менщини, відбудовують у музеї просто неба в Пирогово.

Про це повідомляє "Високий вал" з посиланням на сторінку у Facebook Менщини туристичної.

2

Меняни час від часу відвідують музей і привозять фотозвіти про хід реконструкції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter