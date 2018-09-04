Останки 37 розстріляних більшовиками бійців УНР, знайдені на Тернопільщині, поховають за християнською традицією

На Тернопільщині знайшли братську могилу часів Української Народної Республіки.

У містечку Ланівці археологи відкопали майже півсотні загиблих вояків. Усіх їх розстріляли більшовики 1919 року. Місцеві старожили тільки з переказів батьків чули про злочини, які робили окупанти, пише "Файне місто".

У травні 1919 року на Тернопільщину вдерлися більшовицькі війська. Окупанти жорстоко розправлялися з поодинокими загонами армії УНР, передає сайт “24″.

Тоді більшовицькі окупанти розстріляли полонених вояків. Поховали їх у братській могилі. Містяни насипали курган і поставили хрест. А у радянські часи це місце пробували зрівняти з землею.

Цього року місцева влада за підтримки уряду організувала на місці масового захоронення пошукову експедицію. У братській могилі археологи уже виявили останки 37 загиблих.

Експерти розповіли, що загиблі – це бійці Української Народної Республіки, найімовірніше – вихідці з Наддніпрянщини. У братській могилі археологи знайшли шкіряні ґудзики, застібки від шинелей, складний ніж та навпіл розламаний хрестик. А ще кулі, якими вбивали полонених. Перепоховання вояків УНР планують зробити на місці братської могили. Після ексгумації усіх вояків перепоховають за християнською традицією.

“Сто років ці душі не мають спокою, але надіємося, що ми їх перепоховаємо. Вони це заслужили, бо це є наші воїни”, - наголосив священик УПЦ Ігор Шаринський.

Місцева влада хоче спорудити на місці братської могили меморіальний комплекс. У довколишніх селах, розповіли краєзнавці, є ще три масові поховання вояків, які сто років тому боролися за волю України.