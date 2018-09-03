У Києві школярка намагалася накласти на себе руки, граючи в суїцидальну гру «Момо»

У Києві з'явилася ще одна жертва суїцидальної інтернет-гри «Момо» — 15-річна дівчинка намагалася покінчити з собою у День знань, 1 вересня.

Інцидент стався в Шевченківському районі столиці, повідомляють "Факти".

За словами лікарів, їх пацієнтка наковталася таблеток снодійного, після чого в неї діагностували гостру реакцію на стрес.

У бесіді з дівчинкою вдалося з'ясувати, що вона грала в «Момо».

На цей час життя підлітка знаходиться поза небезпекою.

Першою жертвою "Момо" в Україні стала юна спортсменка з Кривого Рогу — 15-річна дівчинка викинулася з вікна шостого поверху. Її загибель розслідується поліцією, яка порушила справу за статтею «Доведення до самогубства». Одночасно з'ясувалося, що «Момо» була не першим подібним захопленням дівчинки — раніше вона була зареєстрована в групах «Синій кіт» та «Червона Сова».

Після того, як у Києві 15-річна дівчинка намагалася покінчити з собою в ході гри «Момо», стало відомо, що у департаменті Колумбії Сантандер, в муніципалітеті Барбоса розслідують два випадки загибелі дітей, які також пов'язують із суїцидальною грою «Момо».

Спочатку був знайдений мертвим 16-річний хлопчик. Як саме він помер не повідомляється. А через 48 годин покінчила з собою 12-річна дівчинка — вона повісилася у шафі у себе вдома. Відомо, що обоє вони грали в гру в додатку WhatsApp. За даними місцевої преси, підлітки були знайомі. І саме хлопчик підключив дівчинку до цієї гри незадовго до своєї смерті.