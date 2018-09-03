У Луцьку чоловік приніс до храму крадені митри

До храму Трьох Святителів у Луцьку 2 вересня невідомий чоловік приніс митри та кадило.

Згодом виявилося, що церковні речі були вкрадені, повідомляють "Волинські новини" з посиланням на пост у Фейсбук священика Олега Точинського.

«Посеред Літургії прийшов чоловік, очевидно – не надто здоровий психічно. Він розповідав історію про те, що їхав з Білорусі у Кропивницький і по дорозі його обікрали. Якимось дивом він доїхав до Ратного у Волинській області, де, з його слів, на автовокзалі він знайшов 2 митри і кадило. Він запропонував продати нам ці речі», - йдеться у дописі.

Священик зазначив, що викупив принесені речі.

«Після розповсюдження мною оголошення про митри і кадило, які сьогодні принесли у наш храм, виявилося, що вони КРАДЕНІ. Злочин трапився цієї ночі у Свято-Михайлівському храмі села Секунь Старо-Вижвівського району Волинської області. Власником викраденого виявився протоієрей Анатолій Оверчук. Упізнав речі його син - отець Іван Оверчук - клірик Житомирської єпархії УПЦ», - зазначив отець Олег Точинський.