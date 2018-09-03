На Вінниччині з церкви вкрали дві ікони

Вночі 3 вересня у Свято-Покровський храм села Крикливець Крижопільського району проникли невідомі, які викрали ікони.

Як повідомляє "Реал" з посиланням на відділ комунікацій ГУНП у Вінницькій області, викрадені ікони Божої Матері та святого Пантелеймона.

Відомо, що злодії проникли в приміщення церкви, пошкодивши вікно. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 185 КК України (крадіжка).

Місцевий храм побудований в селі в 1823 році на кошти прихожан. У радянський час там знаходився клуб, зерносклад, музей. Близько 20 років тому його відновили.