этот материал доступен на русском

На Вінниччині з церкви вкрали дві ікони

15:18, 03 вересня 2018
Суспільство
2394 0
Свято-Покровський храм села Крикливець / real-vin.com

Як повідомляє "Реал" з посиланням на відділ комунікацій ГУНП у Вінницькій області, викрадені ікони Божої Матері та святого Пантелеймона.

Відомо, що злодії проникли в приміщення церкви, пошкодивши вікно. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 185 КК України (крадіжка).

Місцевий храм побудований в селі в 1823 році на кошти прихожан. У радянський час там знаходився клуб, зерносклад, музей. Близько 20 років тому його відновили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter