На Вінниччині з церкви вкрали дві ікони
15:18, 03 вересня 2018Суспільство
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Свято-Покровський храм села Крикливець / real-vin.com
Вночі 3 вересня у Свято-Покровський храм села Крикливець Крижопільського району проникли невідомі, які викрали ікони.
Як повідомляє "Реал" з посиланням на відділ комунікацій ГУНП у Вінницькій області, викрадені ікони Божої Матері та святого Пантелеймона.
Відомо, що злодії проникли в приміщення церкви, пошкодивши вікно. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 185 КК України (крадіжка).
Місцевий храм побудований в селі в 1823 році на кошти прихожан. У радянський час там знаходився клуб, зерносклад, музей. Близько 20 років тому його відновили.
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