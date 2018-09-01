Львівська міськрада дозволила євангелістам збудувати молитовний дім

Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 31 серпня видав містобудівні умови обмеження на будівництво молитовного дому церкви євангелістів на перехресті вул. Трускавецька та Академіка Підстригача.

Згідно з містобудівною документацією, релігійна громада «Віфесда» має збудувати молитовний дім, котельну та технічні приміщення на площі 0,4 га. Висота молитовного дому не має перевищувати 22 метри, повідомляє "Zaxid.net".

Раніше для проведення зустрічей церква «Віфесда» орендувала актовий зал готелю «Гетьман», що на вул. Володимира Великого, 50. Нині церква орендує приміщення в Українському науково-дослідницькому інституті поліграфічної промисловості на вул. Володимира Великого, 4.

Протестантська церква ХВЄ «Віфесда» утворилася у Львові у 1993 році. Вона є частиною об’єднання Християн Віри Євангельської України, старшим єпископом якого є Михайло Паночко.