У Кирилівській церкві завершили реставрацію монументального живопису

Фахівці Національного заповідника «Софія Київська» завершили реставрацію монументального живопису ХІХ століття у Кирилівській церкві, яка розпочалася навесні цього року.

Реставратори працювали на висоті 12 метрів, укріплюючи живопис на хорах південно-західної вежі. Востаннє реставрацію тут проводили 10 років тому, але тоді вона торкнулася лише нижніх ярусів через відсутність риштувань необхідної висоти, повідомляється на сайті заповідника.

Наразі у Кирилівській церкві продовжуються реставраційні роботи на куполах та фасадах. Проведено розчистку та фарбування куполів, проводиться реставрація барабанів. Фахівці працюють над східним фасадом пам’ятки, встановлено риштування. Ці ремонтно-реставраційні роботи проводяться коштом меценатів, Національного заповідника «Софія Київська» забезпечує технічний нагляд, документальний супровід та роботу хіміків–технологів і проектантів.