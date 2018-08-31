У Бердичеві знесуть ігрове містечко, щоб побудувати храм УПЦ КП

У Бердичеві знесуть ігрове містечко, яке дало назву цілому мікрорайону, щоб побудувати храм УПЦ КП.

За відповідне рішення депутати Бердичівської міської ради одноголосно проголосували на черговій сесії, яка відбулася 28 серпня, повідомляє "Бердичів BIZ".

Мова йде про дитяче ігрове містечко, що було побудоване ще за радянських часів та знаходиться в мікрорайоні «Дитячий світ». Наразі споруда знаходиться у занедбаному стані, тож її зносять, щоб побудувати храм.