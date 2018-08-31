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На Закарпатті невідомі підпалили храм УАПЦ

11:30, 31 серпня 2018
Суспільство
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На Закарпатті невідомі підпалили церкву УАПЦ / zakarpattya.net.ua

Як повідомляє "Закарпаття Онлайн" з посиланням на прес-службу єпархії, середина храму вигоріла. Решту будівлі погасили (стіни та дах). Також вогнем знищено все майно та священні богослужбові реквізити, що знаходились в середині храму. На місці працювали пожежники та поліція.

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Підпал був умисний, бо храм на ніч був знеструмлений, тому самозагорання виключається. Крім того, до приміщення храму у період після 19.00 29 серпня представники місцевої релігійної громади не заходили, відповідно причиною пожежі не могло бути і запалення від запалених свічок. Більше того, напередодні даної пригоди жодні богослужіння та треби в храмі не проводились і свічки не запалювались.

За попереднім оглядом місця події, згідно з інформацією пожежників та свідків від релігійної громади, все вказує на навмисний підпал храму з незаконним проникненням невідомими зловмисниками до церковної будівлі.

В ході підпалу було розбито карнавку для пожертв, встановлену в храмі та відтак викинуту без коштів на подвір’я, зірвано вхідний замок, викинуто на подвір’я освячений дискос, викрадено Євангеліє та антимінс. Підпал було вчинено в середені храму.

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