На Франківщині через брак місця на цвинтарі покійників ховають у три яруси

Мешканці селища Ворохта на Івано-Франківщині впродовж 17 років вимагають розширити кладовище.

Люди стверджують, що нині, коли копають яму для труни, щоразу знаходять кістки. Проте дозволів розшити цвинтар влада не дає, повідомляє "Zaxid.net".

Кладовищем у Ворохті люди користуються 150 років. Його треба розширити, та є проблема – цвинтар розташований впритул до заповідної зони – Карпатського національного природного парку. Інших земель для цього призначення у селищі просто немає.

«Коли копають могилу, потрапляють на останки двох чи однієї особи. Третій ряд поховання людей», – стверджує священик Василь Михайлюк у сюжеті телеканалу "НТК".

Місцеві мешканці упевнені, що розширити цвинтар можна, забравши частину території Карпатського національного парку, який поруч. Однак влада не дає їм дозволів.

«Багато звернень є: до президента, прем'єр-міністра і до міністерства екології. Постійно нам давали відписки», – наголосив землевпорядник Назар Блащук.

Нині, стверджують місцеві, аби розширити кладовище, не вистачає двох підписів – потрібно погодження екології і дозвіл Нацпарку на вирубку дерев. Нове кладовище має бути площею 3 га.