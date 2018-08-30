На Львівщині священика УГКЦ жорстоко побили п’яні парафіяни

Надзвичайна подія сталася у селі Стрілкові - тут побили пароха місцевої Греко-Католицької церкви, 35-річного отця Зоряна (Березу), який служить на парафії лише місяць.

Після прямого удару в обличчя, священик, з переломом виличної кістки, струсом мозку, гематомами на обличчі та іншими ушкодженнями опинився у лікарні. Про це пише "Високий Замок".

У Стрілкові, готуючись до храмово­го празника Успіння Пресвятої Богородиці, працівники однієї зі стрийських комунальних фірм ремонтували доро­гу. Хоча у сільраді не мали жодних заува­жень до якості, робота шляховиків чимось не сподобалася компанії з трьох осіб, які були п’яними. Вони почали чі­плятися до шляховиків, всіляко обража­ли їх. А потім повалили на землю і поча­ли бити, повідомляє видання.

У той момент неподалік проїжджав отець Зорян - квапився на вечірню службу. Побачив знущання над людьми і кинув­ся туди. Вибіг з машини, відтягував на­падників від їхніх жертв, благав припинити наругу. Хтось зупинив одного з на­падників, а той вирвався і кулаком ударив душпастиря, пише "Високий Замок".

Дізнавшись про подію у Стрілкові, Єпарх Стрийський Та­рас (Сеньків) через Facebook звернувся до свідків побоїща у Стрілкові надати всю інформацію у поліцію. І закликав молити­ся за здоров’я отця Зоряна.

Нападників, які ходять до тієї церкви, настоятелем якої є отець Зорян, затримали.

За фактом події, що трапилася 27 серпня в одному із сіл на Стрийщині, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК Укра­їни.

Поліцейські встановили осо­би зловмисників, причетних до цьо­го кримінального правопорушення. Ними виявилися місцеві мешканці віком 22, 25 та 31 рік.

Ольга Марцинюк, старший інспектор сектору моні­торингу Стрийського відділу полі­ції, майор поліції, також, прокоментувала подію: "Триває досу­дове розслідування, правоохорон­ці встановлюють усі обставини події. Просимо свідків та очевидців зголо­ситися у Стрийський відділ поліції та повідомити інформацію, яка допо­може у розслідуванні".