На Львівщині священика УГКЦ жорстоко побили п’яні парафіяни
Надзвичайна подія сталася у селі Стрілкові - тут побили пароха місцевої Греко-Католицької церкви, 35-річного отця Зоряна (Березу), який служить на парафії лише місяць.
Після прямого удару в обличчя, священик, з переломом виличної кістки, струсом мозку, гематомами на обличчі та іншими ушкодженнями опинився у лікарні. Про це пише "Високий Замок".
У Стрілкові, готуючись до храмового празника Успіння Пресвятої Богородиці, працівники однієї зі стрийських комунальних фірм ремонтували дорогу. Хоча у сільраді не мали жодних зауважень до якості, робота шляховиків чимось не сподобалася компанії з трьох осіб, які були п’яними. Вони почали чіплятися до шляховиків, всіляко ображали їх. А потім повалили на землю і почали бити, повідомляє видання.
У той момент неподалік проїжджав отець Зорян - квапився на вечірню службу. Побачив знущання над людьми і кинувся туди. Вибіг з машини, відтягував нападників від їхніх жертв, благав припинити наругу. Хтось зупинив одного з нападників, а той вирвався і кулаком ударив душпастиря, пише "Високий Замок".
Дізнавшись про подію у Стрілкові, Єпарх Стрийський Тарас (Сеньків) через Facebook звернувся до свідків побоїща у Стрілкові надати всю інформацію у поліцію. І закликав молитися за здоров’я отця Зоряна.
Нападників, які ходять до тієї церкви, настоятелем якої є отець Зорян, затримали.
За фактом події, що трапилася 27 серпня в одному із сіл на Стрийщині, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Поліцейські встановили особи зловмисників, причетних до цього кримінального правопорушення. Ними виявилися місцеві мешканці віком 22, 25 та 31 рік.
Ольга Марцинюк, старший інспектор сектору моніторингу Стрийського відділу поліції, майор поліції, також, прокоментувала подію: "Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Просимо свідків та очевидців зголоситися у Стрийський відділ поліції та повідомити інформацію, яка допоможе у розслідуванні".