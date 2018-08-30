Перед згорілою міськрадою у Маріуполі встановлять пам'ятник, створений на основі чудотворної ікони Георгія Побідоносця

У згорілій міськраді після реконструкції планують відкрити музей маріупольської ікони Георгія Побідоносця, а перед будівлею встановлять пам'ятник, створений на основі священного барельєфа, який намагаються повернути з Києва.

Про це місцевим порталу MRPL.CITY розповів головний архітектор Маріуполя Олександр Каверін.

Він підкреслив, що над пам'ятником, який планується встановити на алеї біля центрального входу в будівлю міської ради, працює відомий український скульптор Петро Антип. За уточненням Олександра Каверіна, швидше за все, поставлять монумент на площі не раніше 2019 року, бо ще вирішуються технічні та фінансові питання.

Прообразом пам'ятника стала маріупольська ікона Георгія Побідоносця, яка датується IX - XII століттям. На кипарисовому барельєфі зображено, як стоїть християнський святий великомученик, що спирається на щит і тримає в руці спис. З двох сторін на іконі розміщено по п'ять різьблених клейм із зображенням житія св. Георгія.

Олександр Каверін зазначив, що на цей час ікона зберігається у Національному художньому музеї України, куди її забрали у тридцяті роки минулого століття на реставрацію, але досі так і не повернули до Маріуполя.