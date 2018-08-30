У Мелітополі пограбували храм: викрали будівельний інвентар на суму 65 тисяч гривень

Православний храм пограбували у Мелітополі, вночі з 27 на 28 серпня.

Про це повідомляє Depo.Запоріжжя з посиланням на прес-службу ГУ Національної поліції.

До поліції звернувся чоловік, який повідомив про крадіжку з території церкви по вулиці Християнській в Мелітополі. Грабіжники викрали будівельний інвентар - глибинний насос, буровий й слюсарний інструменти, газовий балон, загалом близько 65 тисяч гривень. Майно належить заявнику, який на території здійснює будівельні роботи.

Співробітники кримінальної поліції встановили зловмисників. Ними виявились мешканці Мелітопольського району 1993 та 1996 років народження, відкрито кримінальне провадження.

Викрадене повернули власнику.