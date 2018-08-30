Двом мелітопольцям, які викрали з євангельської церкви насос та слюсарні інструменти, загрожує до п’яти років тюрми

До п’яти років позбавлення волі загрожує двом мешканцям Мелітополя, які викрали з території євангельської церкви "Нове покоління" майно на суму близько 65 тисяч гривень.

Співробітники кримінальної поліції оперативно вирахували зловмисників, знайшли викрадене майно та повернули власнику, повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Вночі з 26 на 27 серпня чоловіки проникли на територію церкви та викрали глибинний насос, буровий й слюсарний інструменти, газовий балон. Сума збитку становить близько 65 тисяч гривень. Правоохоронці з’ясували, що майно належить заявнику, який на території здійснює будівельні роботи.

Зловмисниками виявились мешканці Мелітопольського району 1993 та 1996 років народження.

Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого та повернули власнику.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.